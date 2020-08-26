США предупредили Россию о санкциях из-за Навального

Соединённые штаты предупредили Россию о возможных санкциях из-за ситуации вокруг политика Алексея Навального.

Об этом, как сообщает Министерство иностранных дел России, предупредил первый заместитель Госсекретаря США Стивен Биган. Он не исключил введения санкций в случае подтверждения версии об отравлении.

Как передает Эхо Москвы, в министерстве иностранных дел России при этом подчеркнули, что отравление оппозиционера Навального не в интересах российского руководства.

О том, что Навальный был отравлен, накануне сообщили немецкие врачи, которые сейчас лечат политика. Ранее омские медики, обследовавшие политика, уверяли, что следов ядов в организме найдено не было.

В Госдуме сегодня заявили, что комитет по безопасности изучит ситуацию на предмет возможной иностранной провокации.

Россия сейчас пытается представить немецких врачей лечащих Навального как заинтересованную сторону, отметил в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта Carnegie.ru. Александр Баунов, он считает, что для Кремля Навальный явление не столько внутреннее, сколько внешнеполитическое. По мнению Александра Баунова, после того, как состояние политика стабилизировалось, оставлять его в России стало бессмысленно с точки зрения репутации Кремля.