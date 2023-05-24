Администрация США представила руководству Азербайджана и Армении свои предложения по решению некоторых наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением.

Как передает ТАСС, об этом сообщил во вторник первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

По его словам, в переговорном процессе между двумя странами «есть подвижки». «В начале мая госсекретарь принял министров иностранных дел двух стран, чтобы проработать некоторые из наиболее спорных вопросов, включая, к примеру, разведение войск в районе границы, механизм разрешения споров в соглашении, достичь которого мы пытаемся помочь, права и безопасность этнических армян в Нагорном Карабахе. Это многие из тех вопросов, которые мы прорабатываем», — отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян 1 мая провели переговоры в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена. Как полагает Хоган, на этой встрече имело место «интенсивное дипломатическое взаимодействие между двумя сторонами». «Мы сейчас выясняем, что можно сделать по наиболее спорным вопросам», — добавил он. «Мы выдвинули ряд предложений, которые, возможно, предоставили обеим сторонам некоторые формулировки, позволяющие преодолеть разногласия. Они взяли их на рассмотрение», — сообщил сотрудник Госдепартамента.

Он отметил, что на прошлой неделе говорил с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, чтобы понять, «по каким направлениям можно продвинуться вперед».