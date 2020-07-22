США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне

Соединенные Штаты потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС.

«21 июля США резко потребовали от Китая закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Эта односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение между Китаем и США», — сказал он.

Китай примет меры, если США не откажутся от требования закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, щаявили в МИД КНР.

Ранее об этом сообщил главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь на своей странице в Twitter.

«США попросили Китай закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне в течение 72 часов», — написал он.