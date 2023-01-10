США рассматривают возможность отправки Украине боевых машин Stryker, чтобы Киев мог отразить ожидаемое весеннее наступление России, пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.

По словам одного из них, администрация президента Джо Байдена может объявить о передаче Stryker Киеву уже в конце следующей недели, когда пройдет очередная встреча Контактной группы по обороне Украины в Германии. Однако окончательное решение еще не принято – боевые машины могут включить в один из будущих пакетов помощи, подчеркнул источник.

О поставках Stryker в США задумались в связи с планами России провести вторую волну мобилизации для крупного наступления весной. Боевые машины могут удовлетворить острую потребность Вооруженных сил Украины в бронетехнике и повысить их боеспособность.

Восьмиколесная боевая бронированная машина Stryker, созданная компанией General Dynamics Land System, может работать в снегу, грязи и песке. «Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать других стран, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении», – пояснил представитель Минобороны США. «Не так хорош, как Bradley для танкового боя, но хорош для защиты пехоты и приближения к бою», – добавил он.

По словам военных, Stryker движется тише, чем Bradley и может перевозить до девяти солдат. Таким образом, боевая машина является чем-то средним между танком и бронетранспортером. У Украины уже есть канадский аналог Stryker, который также произвела компания General Dynamics. (moscowtimes.ru)