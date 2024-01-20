Соединенные Штаты в пятницу подтвердили свои обязательства по обеспечению безопасности Южной Кореи и Японии после того, как Северная Корея объявила о проведенном испытании подводной системы ядерного оружия, сообщило агентство «Ренхап».

«Мы очень четко заявили об угрозе, исходящей от военных программ КНДР, и о нашей приверженности защите Республики Корея, Японии и нашей приверженности поддержанию регионального мира и стабильности», — цитирует агентство ответ чиновника из Пентагона на соответствующий вопрос.

Он добавил, что США «продолжит работать как с правительствами как Южной Кореи, так и Японии над устранением угроз, исходящих от КНДР».

Чиновник отказался вдаваться в подробности испытания, заявив, что министерство обороны не комментирует вопросы разведки.