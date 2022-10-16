Соединенные Штаты предпринимают ряд «агрессивных шагов», направленных на поддержку протестующих в Иране.

Как сообщает телеканал CNN, об этом заявил помощник президента СЩА по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы предпринимаем ряд агрессивных шагов, нацеленных на поддержку протестующих в Иране. Прежде всего, мы стремимся привлечь к ответственности жестоких должностных лиц иранского правительства, которые применяют репрессии в отношении протестующих, организовывают их избиения и убийства», — заявил Салливан.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что протесты в Иране будут продолжаться в течение долгого времени, американская администрация выступает против применения насилия в отношении их участников.