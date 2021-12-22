Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните заявил, что США поддержат Литву в ситуации с давлением Китая, сообщает в среду представитель госдепа Нед Прайс.

«Блинкен отметил вызывающие тревогу сообщения о том, что таможенные органы Китайской Народной Республики (КНР) не оформляют литовские грузы или грузы с литовскими компонентами, а также отклоняют заявки на импорт из Литвы. Госсекретарь подчеркнул, что такие меры представляют собой форму экономического принуждения», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что госсекретарь Блинкен подчеркнул поддержку США Литве перед лицом этих действий и подтвердил обязательство США работать со странами-единомышленниками, чтобы противостоять принудительному дипломатическому и экономическому поведению КНР.

Также была подтверждена важность прочных оборонных и экономических отношений двух стран. (Interfax)