США поддержали инициативу по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Как сообщает Reuters, об этом заявил представитель Госдепа США.

«Бои возле атомной станции опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть Украине полный контроль. Мы также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции», — сказал представитель Госдепа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 августа, захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Перед тем, 5 августа, оккупанты четыре раза обстреляли АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три «прилеты» были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси выразил серьезную обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС, заявив, что это повышает риск ядерной катастрофы. Он призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерной площадки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к Запорожской АЭС «для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности».