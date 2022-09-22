Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поблагодарил Турцию за посредничество в обмене военнопленными между Украиной и Россией.

«Выражаю признательность правительству Турции за решающий вклад в реализацию зерновой сделки, а также за посредничество в обмене пленными между Украиной и Россией», — сказал Салливан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обмене 200 военнопленными в среду между Россией и Украиной.

Глава турецкого государства отметил, что обмен пленными состоялся в результате переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обмен пленными между Россией и Украиной, достигнутый при посредничестве Турции, является важным шагом на пути к прекращению войны, подчеркнул президент Турции.

Турецкий лидер добавил, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира между Москвой и Киевом.