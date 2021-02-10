США планируют ввести санкции в отношении организаторов переворота в Мьянме

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести санкции в отношении нынешних и бывших военных руководителей Мьянмы, ответственных, по мнению Вашингтона, за организацию госпереворота в этой стране. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, ограничительные меры также затронут компании, связанные с лицами, в отношении которых будут введены санкции.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.(ТАСС)