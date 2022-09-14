Соединенные Штаты переведут $3,5 млрд из замороженных активов афганского центробанка в швейцарский трастовый фонд, средства пойдут на стабилизацию экономики Афганистана. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на американское министерство финансов.

«Афганский фонд защитит, сохранит и поможет осуществлять целевые выплаты из этих $3,5 млрд для обеспечения большей стабильности афганской экономики», — говорится в заявлении Минфина.

По его данным, финансирование будет происходить в обход правительства Афганистана, во главе которого стоит радикальное движение «Талибан». Как отмечает Reuters, американские чиновники планируют проводить операции так, чтобы деньги не поступали в находящийся под контролем талибов Центральный банк Афганистана (DAB). По их словам, банк должен быть «свободен от политического вмешательства», а талибы должны обеспечить меры по борьбе с «отмыванием денег».

«Пока эти условия не будут выполнены, активы, в случае их нахождения в DAB, будут подвержены неприемлемому риску и окажутся под угрозой как источник поддержки афганского народа», — заявил в своем письме Верховному совету банка заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.