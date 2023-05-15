Аляскинский регион Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружил, отследил, идентифицировал и перехватил шесть российских самолетов, действовавших в зоне ПВО Аляски (ADIZ) и вблизи нее 11 мая 2023 года.

Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении командования.

Бомбардировщики ТУ-95, танкеры Ил-78 и истребители СУ-35 оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады. Эти полеты произошли в тот момент, когда на территории Аляски проходило несколько запланированных крупномасштабных американских военных учений.

Миссию по перехвату провели самолеты NORAD, включая истребители F-16, F-22, KC-135 Stratotankers и E-3 AWACS.

Такая активность осуществляется Россией в североамериканской зоне ADIZ регулярно и не рассматривается как угроза. NORAD отслеживает и идентифицирует все военные самолеты, которые входят в ADIZ, регулярно контролирует передвижение самолетов и при необходимости сопровождает их из зоны.