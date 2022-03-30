США передислоцируют в Восточную Европу десять истребителей F-18 Корпуса морской пехоты и несколько военно-транспортных самолетов C-130. Об этом на регулярном брифинге во вторник сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Он напомнил, что американские морские пехотинцы участвуют в учениях Cold Response в Норвегии, примерно 200 человек из них были потом переброшены в Литву. «И примерно 10 истребителей F-18 Корпуса морской пехоты <…> и пара военно-транспортных самолетов C-130 <…> теперь будут передислоцированы в Восточную Европу. Точное место назначения я пока назвать не могу, но они будут передислоцированы», — сказал он.

Как подчеркнул Кирби, США стараются «оставаться гибкими» и на постоянной основе анализируют расстановку сил в регионе.