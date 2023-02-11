Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США отправляют авианосец »Джордж Буш» и сопровождающие его корабли в восточную часть Средиземного моря для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Как передает Gazeta.ru, по его словам, Европейское командование Штатов направило личный состав, оборудование и целый ряд различных средств в помощь правительству Турции, а также проводимым им поисково-спасательных операциям.

Райдер подчеркнул, среди направленной помощи — авианосная ударная группа «Джордж Буш». Ее перебросили в восточную часть Средиземного моря.

Он отметил, что авианосец будет оказывать логистическую поддержку спасателям, медицинскую помощь и предоставлять свои вертолеты по мере необходимости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты направили в Турцию свыше 150 спасателей для ликвидации последствий землетрясения на юго-востоке страны.