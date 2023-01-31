Транспортное управление США отправило первую партию боевых машин Bradley в Украину в рамках соглашения о военной помощи на 2,85 млрд долларов, объявленную в начале этого года.

Об этом сообщила Служба распространения визуальной информации министерства обороны США, пишет «Европейская правда».

Груз, содержащий более 60 Bradley, вышел из города Норт-Чарлстон в штате Южная Каролина на прошлой неделе.

Партия Bradley «обеспечит украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности для защиты своих границ от незаконного вторжения России», говорится в сообщении.

«Надеемся, что это усилит способность украинцев продвигаться вперед на поле боя и возвращать утраченные территории, поскольку они будут иметь оборудование, которое соответствует или даже превосходит то, что есть у россиян», — прокомментировала командир 841-го транспортного батальона подполковник армии Ребекка Д’Анджело.

Bradley — боевая бронированная машина, которая перевозит пехоту в зоне боевых действий и ведет вспомогательный огонь.

Вместе с 60 Bradley администрация Байдена объявила в пакете на 2,5 млрд долларов помощь, включающую боеприпасы, ракеты и бронетранспортеры Stryker.

Общая американская военная помощь Киеву с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже превышает 26,7 миллиарда долларов.