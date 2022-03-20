США осуждают недавнюю серию атак йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» (хуситов) на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии, призывают хуситов приступить к прекращению огня, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы осуждаем нападения хуситов за последние 48 часов на гражданскую инфраструктуру в Саудовской Аравии. Согласно сообщениям, данные атаки были направлены против в том числе водоочистных сооружений и объектов нефтегазовой инфраструктуры», — говорится в распространенном заявлении представителя Белого дома.