Минторг США расширил запрет экспорта в Россию смартфонов дороже 300 долларов и бытовой техники. Об этом говорится на сайте ведомства.

Из текста документа следует, что ограничения коснутся 276 кодов товарной номенклатуры. Под ограничения попали кондиционеры стоимостью 750 долларов в США, настенные и напольные вентиляторы, а также вентиляторы для крыш.

Также в перечень попали холодильники дороже 750 долларов, посудомоечные машины, роботы-пылесосы дороже 100 долларов.

Помимо этого, вводится запрет на экспорт принтеров дороже 300 долларов, электронных весов дороже 100 долларов, микроволновых печей для домашнего использования, бытовых кофемашин, электрических тостеров, звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования и смартфонов дороже 300 долларов.