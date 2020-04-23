США объявят о выделении Гренландии $12,1 млн

Администрация США в четверг объявит о решении открыть представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии и о выделении более $12 млн в рамках новых проектов помощи этой территории в составе Дании. Об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press со ссылкой на должностных лиц США и стран Европы.

По данным этих источников, представительство АМР США в Нууке будет курировать распределение пакета помощи в размере $12,1 млн, предназначенных главным образом для содействия развитию энергетики и туризма в Гренландии. Согласно публикации, Вашингтон намерен таким образом «противодействовать влиянию России и Китая» в Арктике. По сведениям AP, Госдеп уведомил о данном решении Конгресс США в январе, мотивировав это тем, что Вашингтон «считает Гренландию стратегически важной [территорией], особенно в связи с тем, что Китай и Россия активизируются в этом регионе».

Американский посол в Дании Карла Сэндс изложила эту же позицию в издании Altinget, но в более жестком тоне, пишет AP. По данным агентства, публикация вызвала возмущение в Дании.(ТАСС)