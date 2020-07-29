США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Анонимные представители правительства Соединенных Штатов заявили, что российские спецслужбы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса, передает Associated Press.

По словам источников, занимаются распространением дезинформации, два россиянина, которые ранее занимали руководящие должности в военной разведке Москвы. По данным одного из официальных лиц, с мая по июль 2020 года, три англоязычных сайта опубликовали около 150 статей о противодействии пандемии, где в положительной роли выступала Россия, а США подверглись клевете.

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. (Газета.Ру)