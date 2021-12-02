Минюст США обнародовал финансовый отчет за 2021 финансовый год, в котором речь идет в том числе о киберугрозах. Фрагменты из документа приводит RT.

В документе говорится, что только за последний год ряд стран, включая Россию, Китай, Иран и КНДР, «посредством киберопераций нацеливались на деятельность и исследования», связанные с разработкой в Соединенных Штатах вакцин против COVID-19.

Как утверждают в министерстве, данные государства «компрометировали американские сети и цепочки поставок, крали интеллектуальную собственность и сеяли рознь с целью подрыва демократии». В ведомстве также указали, что киберсубъекты, круг которых расширяется, создает все более значительную угрозу национальной, экономической и личной безопасности.

Ранее американская компания Microsoft выпустила исследование, согласно которому, в период с июля 2020 года по июнь 2021 года «русские хакеры» были источником 58% кибератак в мире.