США смягчили ограничения на экспорт нефти из Ирана, благодаря чему он смог резко нарастить поставки в Китай. Хотя в Вашингтоне руководствуются собственной выгодой, стремясь ограничить цены на нефть и бензин, «нефтяное потепление» в отношениях с Тегераном позволяет тому активнее конкурировать с Россией, подрывая ее поставки в Азию.

Администрация Джо Байдена и руководство Ирана в последние месяцы вели активные переговоры, благодаря которым были достигнуты предварительные договоренности о возможном обмене арестованными и разблокировке $6 млрд иранских нефтедолларов в Южной Корее, а Тегеран, по некоторым сообщениям, замедлил работы по обогащению урана, пишет Bloomberg. По словам американских чиновников, они постепенно смягчили контроль за некоторыми санкциями, которые пять лет назад ввел Дональд Трамп, разорвав ядерную сделку с Ираном.

В результате нефтедобыча в стране увеличилась до самого высокого уровня за период действия трамповских санкций, а экспорт в Китай – до максимума в последнее десятилетие. Поставки туда выросли до 1,5 млн в сутки, по данным Kpler. Между тем, по информации другой компании, отслеживающей передвижение танкеров, TankerTrackers.com, они даже достигли в июле 2 млн баррелей, тогда как в предыдущие месяцы этого года составляли 1,1-1,5 млн.

Дополнительный приток иранских баррелей стал одним из факторов недавнего снижения цен на нефть, которые с конца июня по начало августа подскочили до $88 за бочку Brent благодаря тому, что Саудовская Аравия заявила о сокращении добычи, а Россия – о сокращении экспорта нефти. С последнего пика цена снизилась на 4,2% до $84,3 на торгах в пятницу. (moscowtimes.ru)