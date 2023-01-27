Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут вмешиваться в ситуацию со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не вмешиваемся в эти дискуссии, которые происходят между Турцией, Швецией и Финляндией, мы проявляем уважение к обсуждению, которое ведут суверенные страны», — сказал Кирби.

При этом он отметил, что Вашингтон призывает Анкару продолжать прорабатывать свои обеспокоенности, чтобы Финляндия и Швеция вступили в Североатлантический альянс так скоро, насколько возможно.