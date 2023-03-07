США не пытаются конкурировать с Россией в содействии Азербайджану и Армении в мирном процессе.

Как передает Trend, об этом сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

«Мы не собираемся противопоставлять себя какому-либо другому предложению о посредничестве, и на самом деле США не являются посредником. Мы являемся партнером этих двух стран. Я думаю, что мы продемонстрировали как на словах, так и на деле характер наших отношений с двумя странами, нашу способность объединить две страны, нашу готовность помочь добиться дополнительного прогресса в отношениях между Арменией и Азербайджаном», — сказал он.

Прайс отметил, что это делается не для того, чтобы конкурировать с Москвой, а для того, чтобы «добиться урегулирования разногласий между этими двумя странами, разногласий, которые, к сожалению, уносят жизни, как это произошло 5 марта».

«Наш интерес здесь заключается в мире и безопасности. Это также в интересах народов Армении и Азербайджана», — заключил пресс-секретарь.