США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщила заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.

При этом она отметила, что каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

Подчеркивается, что США хотят вернуться за стол переговоров по соглашению на смену СНВ-3, как только РФ «проявит добрую волю в контексте ситуации вокруг Украины».

«Есть прогресс на пути к сокращению ядерных запасов двумя крупнейшими ядерными державами. Процесс, которым мы занимаемся не один год», — сказала Дженкинс на пресс-конференции, отвечая на вопрос «РИА Новости».