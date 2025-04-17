Израиль планировал в мае 2025 года нанести удар по ядерным объектам Ирана, однако отказался от этого, так как президент США Дональд Трамп не поддержал такой шаг. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, Израиль был убежден, что США примут активное участие в подготовке атаки и обеспечат еврейскому государству защиту от возможного ответного удара Ирана. За счет нападения предполагалось минимум на год парализовать усилия Тегерана по разработке ядерного оружия.

Однако Трамп взял курс на дипломатическое урегулирование разногласий с Ираном и в начале апреля проинформировал Израиль, что США не поддержат проведение военной операции против исламской республики, говорится в публикации. Американский лидер поднимал этот вопрос на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.