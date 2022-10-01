Соединённые Штаты не исключают отправку украинским властям танков в качестве военной помощи, однако пока не готовы официально объявлять о таком шаге.

Как сообщает ТАСС, об этом рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Чиновника попросили прокомментировать готовность Вашингтона поставить Киеву танки, в том числе модели Abrams. Однако Салливан заявил, что пока не готов делать объявлений по этому вопросу, хотя принципиальная вероятность таких поставок существует.

При этом представитель Белого дома рассказал, что на следующей неделе прозвучит новое объявление касательно выделения военной помощи для Украины.