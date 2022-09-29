Представитель госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге, что США считают «сфабрикованными» результаты референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России и в ближайшие дни введут новые антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Результаты референдумов полностью сфабрикованные и не отражают волеизъявление народа Украины», — сказал он.

По словам Прайса, США продолжит работать совместно с партнерами и союзниками над оказанием еще большего давления на Россию, физических лиц и организации. При этом дополнительные меры, как отметил политик, будут приняты уже в ближайшие дни.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон продолжит считать соответствующие территории частью Украины, будет оказывать ей помощь, сколько потребуется и «никогда не признает» результаты референдумов.