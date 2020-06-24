США могут ввести пошлины на импорт товаров из стран ЕС и Британии на сумму $3,1 млрд

Американские власти рассматривают возможность введения новых пошлин, а также повышения существующих тарифов на импорт ряда товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании на общую сумму $3,1 млрд. Об этом, как в среду сообщило агентство Bloomberg, говорится в заявлении офиса представителя на торговых переговорах США Роберта Лайтхайзера.

Агентство отмечает, что американские власти готовятся ввести новые пошлины на такую европейскую продукцию, как оливки, пиво, джин и грузовые автомобили, а также хотят повысить тарифы на некоторые категории товаров, в том числе самолеты, сыры и йогурты. В середине марта США увеличили пошлины на самолеты из Евросоюза с 10% до 15% .

Новые пошлины, указывает Bloomberg, могут затронуть французские модные бренды Givenchy и Hermes, а также группу компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Пошлины на джин и пиво существенно повысят стоимость этих алкогольных напитков в Соединенных Штатах, что негативно отразится на британских и германских производителях.(ТАСС)