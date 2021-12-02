В Соединенных Штатах готовы обсуждать ограничение перелетов из-за штамма «омикрон», сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Мы намерены рассмотреть вопрос о том, потребуется ли вводить ограничения для новых стран. Очевидно, мы не хотим, чтобы эти ограничения оставались в силе постоянно, однако нам потребуется больше времени», — заявила Джен Псаки.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал особенности штамма «омикрон». Он отметил, что «омикрон», возможно, передается легче и может сопротивляться действию вакцин.

В Соединенных Штатах, в Калифорнии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса — «омикрон». Заражение зафиксировали в одном из медицинских учреждений штата.

Специалист из ЮАР, директор Центра программы исследований СПИДа Салим Абдул Карим заявил, что «омикрон» вызывает более тяжелые формы заболевания, чем другие варианты коронавируса. (Газета.Ру)