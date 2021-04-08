США могут участвовать в поисках мира в качестве сопредседателя Минской группы

США готовы помочь Армении и Азербайджану в урегулировании конфликта, если Баку и Ереван будут заинтересованы в этом. Об этом, как сообщает армянская служба Радио «Свобода», в ходе онлайн-семинара заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Он дал понять, что США могут участвовать в поисках мира в качестве сопредседателя Минской группы. Однако степень вовлеченности США зависит от Баку и Еревана, а также от политики Москвы.

Россия «решила не согласовывать условия прекращения огня через механизм Минской группы», а «сделал это прямо через трехсторонний формат» (Россия-Азербайджан-Армения).

Главной угрозой безопасности остается вопрос о готовности Армении и Азербайджана договориться об окончательном статусе.

«Азербайджан может восприниматься как победитель войны, однако это не ведет к разрешению кризиса, так же, как это было тогда, когда Армения победила в первой войне четверть века назад», — отметил Кент.

В то же время, «открываются благоприятные возможности» в вопросе потепления армяно-турецких отношений. «Это может быть не в этом месяце, не в этом году, но в будущем», — сказал Кент. (Turan)