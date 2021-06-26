Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность снять санкции с духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи в рамках договоренностей по иранской ядерной сделке. Об этом сообщил NBC со ссылкой на источники в окружении американского президента.

По данным телеканала, этот вопрос уже обсуждался на переговорах по возвращению США к соглашению с Ираном в Вене. Это часть общего пакета договоренностей, который предлагает Вашингтон Тегерану. Однако, согласно дипломатической практике, договоренность может быть достигнута только в случае согласования всего пакета предложений.

Санкции в отношении Али Хаменеи были введены предыдущим президентом США Дональдом Трампом в 2019 году. Они носят во многом символический характер — духовному лидеру Ирана запрещены поездки в США и финансовые операции с американскими компаниями.