Президент России Владимир Путин в воскресенье провёл в Кремле переговоры с Али Лариджани — главным советником Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи — по вопросам, связанным с иранской ядерной программой. Заранее об этой встрече не сообщалось.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Лариджани «передал оценки обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг ядерной программы Ирана». Путин, в свою очередь, подтвердил «известные позиции России по стабилизации обстановки в регионе и по политическому урегулированию иранской ядерной проблемы», добавил Песков.

Отношения Москвы с иранским режимом остаются, в целом, доброжелательными. Однако даже после того, как в июне Соединённые Штаты присоединились к масштабной военной операции Израиля против Ирана, Россия не выступила с однозначной и решительной поддержкой Тегерана.

Израиль заявил, что целью ударов было предотвращение дальнейшего прогресса в области разработки и производства в Иране ядерного оружия и подавление активности проиранских вооружённых группировок в Ближневосточном регионе. США, в свою очередь, поддержали операцию, ссылаясь на необходимость сдерживания «экзистенциальной угрозы» со стороны Ирана.

На прошлой неделе Кремль в резкой форме опроверг публикацию американского издания Axios, в которой со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что Путин якобы «поощрял» Иран согласиться на сделку с США, предусматривающую отказ Ирана от обогащения урана на своей территории. Иран, со своей стороны, в официальных заявлениях последовательно отрицает стремление к созданию ядерного оружия, при этом настаивая на своих «законных правах» на использование атомной энергии в мирных целях. (svoboda.org)