Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи Украине четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

При этом один из собеседников агентства отмечает, что это решение, которое Пентагон обсуждает уже несколько недель, может быть блокировано Конгрессом.

Украина использует несколько типов беспилотных летальных аппаратов — меньших размеров и дальности. Gray Eagle могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать огромное количество разведданных. Армейская версия, более известная как Predator, может нести до 8 ракет Hellfire.

С начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву военной помощи на сумму в четыре миллиарда долларов. (svoboda.org)