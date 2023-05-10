Системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» израильского производства пока не переданы Вашингтоном Киеву, но одна такая система будет после поступления запроса направлена в Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Командования космической и противоракетной обороны Сухопутных войск США генерал-лейтенант Дэниела Карблера.

По словам генерала, выступившего на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, в американских сухопутных войсках имеется одна батарея «Железный купол», которую после поступления соответствующего запроса можно будет перебросить в Украину. Всего в сухопутных войсках есть две таких батареи, но на одну из них сейчас устанавливается новое оборудование.