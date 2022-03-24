Если Саудовская Аравия будет сотрудничать с Россией, а не с США, то Вашингтону придется наказать страну. Об этом пишет издание Foreign Policy.

По мнению автора статьи, президент США Джо Байден должен в переосмыслить отношения Вашингтона с Эр-Риядом, прекратить любые поставки оружия и разорвать контракты на ремонт и обслуживание садовской боевой техники.

FP отмечает, что после «арабской весны» Саудовская Аравия начала укреплять отношения с РФ и КНР. В то время как Соединенные Штаты продолжали поддерживать королевство, особенно в сфере безопасности. Из-за этого, как считает издание, саудиты сейчас уверены, что партнерство нужно больше Вашингтону, чем им.