США и талибы пока не договорились о параметрах режима прекращения огня

«Пока информацией о сроках подписания соглашения между США и движением талибов российская сторона не располагает. Рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время, однако, по поступающим сведениям, между сторонами по-прежнему сохраняются определенные разногласия относительно ряда положений обсуждаемого документа, а также условий для его подписания. Насколько нам известно, они связаны преимущественно с параметрами режима прекращения огня между американцами и талибами на период, предшествующий подписанию соглашения», — сказал Кабулов.

Дипломат отметил, что для «России важным является то, что соглашение между США и движением талибов должно стать юридическим основанием для вывода всего контингента американских войск из Афганистана и начала инклюзивных межафганских переговоров о мире».(РИА Новости)