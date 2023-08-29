США совместно с некоторыми странами ЕС ликвидировали хакерскую сеть Qakbot. Ее активно использовали киберпреступники во время различных финансовых махинаций.

Об этом заявил прокурор США Мартин Эстрада, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Впервые обнаруженный более десяти лет назад Qakbot обычно распространялся через вредоносные электронные письма, которые отправлялись ничего не подозревающим жертвам.

Министерство юстиции США заявило, что в операции под названием «Утиная охота» участвовало Федеральное бюро расследований, а также Франция, Германия, Нидерланды, Великобритания, Румыния и Латвия.