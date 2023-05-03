США и их союзники готовят санкции в отношении России, направленные против лазеек, способствующих обходу уже введенных ограничений. Планы относительно новых мер могут быть обнародованы во время саммита G7 в Японии, который пройдет 19-21 мая.

Как передает #, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что США и Япония готовят собственные пакеты санкций против РФ, а Канада работает над мерами, касающимися прав человека, и санкций в отношении российской оборонной промышленности.

Ожидается, что лидеры стран G7 расширят ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленностью. Также сообщается, что исключения из санкций G7 против РФ, скорее всего, будут касаться сельскохозяйственных товаров, продуктов питания и лекарств. Помимо этого ожидается, что лидеры G7 добьются прогресса в отслеживании перемещения российских алмазов за границу, что в конечном итоге может привести к ограничениям на эту торговлю.

В рамках новых санкций ЕС планируется ввести индивидуальные санкции в отношении примерно 30 граждан России.

Отметим, что в ходе саммита G7 будет обсужден вопрос относительно того, что уже сработало и какие варианты еще остаются в плане дальнейшего давления на российскую экономику.