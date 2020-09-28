США и Греция обсудили снижение напряженности в Восточном Средиземноморье

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил на встрече в понедельник в Салониках с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом вопросы укрепления двусторонних связей и снижения напряженности в Восточном Средиземноморье. Об этом госсекретарь написал в Twitter.

«Всегда приятно встретиться с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. Сегодня в Салониках мы обсудили долгосрочную прочность американо-греческих отношений, Западные Балканы и снижение напряженности в Восточном Средиземноморье», — отметил он.

По сообщению Афинского Македонского агентства новостей (АМНА), встреча госсекретаря США с греческим министром длилась около 50 минут, после чего Помпео отправился в Греческую ассоциацию промышленников, где пройдет круглый стол по вопросам развития энергетики с участием министра охраны окружающей среды и энергетики Греции Костиса Хатзидакиса. Там же планируется подписать соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Грецией и США.

Помпео также посетит Еврейский музей, где встретится с президентом Центрального еврейского совета Греции и Еврейской общины Салоник Давидом Салтиэлом. После этого госсекретарь США отправится на остров Крит, где вечером его примет в своем доме премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.(ТАСС)