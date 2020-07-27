США и Греция не будут проводить учения в Эгейском море

Утверждения о намерении США провести совместные с Грецией учения в Эгейском море не соответствуют действительности. Об этом корреспонденту агентства «Анадолу» сообщил источник в силах безопасности.

Ранее ряд СМИ сообщил, что атомный авианосец ВМФ США «Дуайт Эйзенхауэр» в сопровождении 12 военных кораблей прибывает в Средиземное море для проведения учений с греческими ВВС.

Отмечалось, что авианесущее соединение отправится в район греческого острова Крит.

По данным источника, «Дуайт Эйзенхауэр» с группой кораблей сопровождения вошел в Средиземное море через Суэцкий канал, однако каких-либо учений с греческими военными не планируется.

Также сообщается, что в ближайшие дни авианосец примет участие в совместных маневрах с ВМС Турции в Средиземном море.