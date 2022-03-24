Американские власти собрали доказательства для обвинения российских военнослужащих в совершении военных преступлений в ходе войны против Украины. Об этом в среду заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американское правительство, исходя из доступной в настоящее время информации, пришло к выводу, что вооруженные силы России совершили на территории Украины военные преступления, указал он. По его словам, существуют многочисленные достоверные доказательства неизбирательных обстрелов, нападений на мирных жителей и других преступлений.

Американские оценки базируются как на данных открытых источников, так и на информации спецслужб. В частности, Блинкен обвинил российских военных в разрушении жилых домов, школ, больниц, критической инфраструктуры, гражданского автотранспорта, торговых центров и машин скорой помощи, а также в гибели и ранении тысяч мирных жителей.

Схожую позицию озвучил и глава Евросовета Шарль Мишель: «Мы видим, что Россия преимущественно наносит удары по мирному населению, беря на прицел больницы, школы, гуманитарные коридоры». Он призвал немедленно прекратить подобную преступную тактику.

Блинкен заявил, что США намерены добиться расследования военных преступлений в судебном порядке. (DW)