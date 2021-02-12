США и ЕС обвинили Россию в блокировке решений конфликта в Донбассе

США и Евросоюз обвинили Россию в блокировании любых вариантов решения конфликта на востоке Украины. «Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма», — заявил американский дипломат Родни Хантер на видеоконфереции Совета Безопасности ООН в четверг, 11 февраля. Он призвал Москву «вывести войска с украинской территории, остановить поддержку своих марионеток и иных вооруженных группировок, а также реализовать обязательства, принятые в рамках Минских соглашений».

Европейские страны — участницы Совбеза ООН обнародовали совместную декларацию с осуждением продолжающейся нестабильности в Донбассе. Россия «явно нарушает фундаментальные принципы международного права, применяя силу против территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в документе. Авторы выразили глубокую обеспокоенность присутствием российских военнослужащих и оборудования в украинских регионах, не контролируемых Киевом.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг упреки в адрес Москвы. Небензя на созванной Москвой видеоконференции обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей и поддержке со стороны французских и германских «защитников». (DW)