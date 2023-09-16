ВМС США и вооруженные силы Дании проведут совместные военные учения с использованием контейнерной пусковой установки ракет SM-6, которые пройдут на датском острове Борнхольм в Балтийском море, сообщил 6-й оперативный флот Соединенных Штатов.

«Военно-морские силы США в Европе совместно с вооруженными силами Дании проведут учения по защите конвоев с использованием современной контейнерной пусковой установки ракет SM-6, которые начнутся 18 сентября на Борнхольме», — говорится в сообщении.

Указывается, что ракетный комплекс SM-6 обладает способностью перехватывать угрозы с воздуха, включая баллистические ракеты на конечном этапе полета. Кроме того, конструкция ракеты двойного назначения обеспечивает высокоточное поражение как стационарных наземных, так и подвижных морских целей противника.