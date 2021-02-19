США и Британия ввели санкции за давление на журналистов в Беларуси

США ввели санкции против 43 граждан Беларуси в ответ на тюремный срок для двух журналисток телеканала «Белсат», а также обыски у журналистов и правозащитников. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

Имена попавших под санкции не названы, но уточняется, что речь идет о «высокопоставленных официальных лицах в сфере юстиции, руководителях правоохранительных органов, и рядовых сотрудниках, задерживавших и применявших насилие к мирным демонстрантам, судьях и прокурорах, участвовавших в назначении тюремных сроков мирным протестующим и журналистам, а также руководителях в сфере образования, угрожавших студентам за участие в мирных протестах».

Этим людям прежде всего запрещается въезд в Соединенные Штаты. Таким образом, всего в санкционном списке уже 109 человек, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Белорусский народ заслуживает свободных и честных выборов», — добавил он. (DW)