США потребовали от Турции прекратить экспорт в РФ товаров, которые, как считают американские власти, могут помочь России продолжить конфликт на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

«США сказали Турции остановить поток товаров в РФ», — сказано в сообщении.

По информации агентства, официальные лица Соединенных Штатов сделали такое предупреждение своим коллегам на встрече, которая состоялась на текущей неделе. По данным источников, заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон провел встречи с турецкими чиновниками в четверг и пятницу, чтобы обсудить опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в Россию, включая американские товары.

Ранее РБК писал со ссылкой на данные Турецкого института статистики, что Турция постепенно становится одним из ведущих торговых партнеров России, так как поставки товаров в РФ в сентябре достигли рекордных $1,15 млрд.

До этого газета The New York Times сообщала, что Индия, Турция и Бразилия с конца февраля 2022 года нарастили объем поставок из России при общем падении импорта из страны на фоне санкций и торговых ограничений. (gazeta.ru)