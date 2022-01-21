Госдеп США может в ближайшие дни объявить об обязательной эвакуации из Украины семей дипломатов и добровольной для части персонала, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Они отмечают, что решение еще не принято.

В случае с сотрудниками речь идет о тех, чья деятельность не критична для работы диппредставительств. Решение об эвакуации не будет означать уверенность США в нападении России на Украину, а всего лишь отражает подготовку к возможному ходу событий, сказал один из источников Bloomberg.

Представитель Белого дома пояснил агентству, что речь идет об обычном планировании на случай ухудшения обстановки. Он добавил, что для Украины уже введен наивысший уровень предупреждения в связи с распространением коронавируса.

Предполагается, что посольства стран-членов ЕС разработали свои планы, однако шаги по эвакуации родственников дипломатов не предпринимаются, сказал источник агентства в европейских дипломатических кругах. Ранее The New York Times сообщала, что Россия вывозит своих дипломатов и членов их семей из консульств в Украине, об осведомленности о подобных планах говорила представитель Белого дома Джен Псаки. МИД РФ утверждает, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.