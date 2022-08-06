Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины в размере 1 миллиарда долларов, в который будут входить боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные средства.

Как сообщает «Европейская правда», об этом агентств Reuters рассказали в пятницу три информированных источника.

Ожидается, что пакет военной помощи США в Украине будет объявлен уже в понедельник, 8 августа. Его содержание может измениться, но в настоящее время в него входят боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетной системы NASAMS и до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

По данным Reuters, новый пакет является результатом недавнего решения Пентагона разрешить украинцам получать медицинскую помощь в военном госпитале США в Германии вблизи авиабазы ​​Рамштайн.

Соединенные Штаты отправили в Украину 16 HIMARS, а 1 июля пообещали отправить две зенитно-ракетные системы NASAMS. Кроме того, ранее Штаты передали Украине 200 бронетранспортеров М113.