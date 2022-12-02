Генеральный директор компании Raytheon Грег Хейс заявил, что США и их союзники по НАТО работают с рядом стран Ближнего Востока над передачей систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS Украине. Его слова передает издание Politico.

«На Ближнем Востоке развернуты системы NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО, а также сами США сейчас ведут переговоры с несколькими странами на Ближнем Востоке, использующими NASAMS, стремясь добиться их отправки в Украину», — заявил Хейс.

Ранее в Пентагоне сообщили, что власти США заключили контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon на закупку систем ПВО NASAMS для Украины. Уточнялось, что контрактом предусмотрены не только системы ПВО, но также связанное с ними оборудование, запчасти и дополнительные услуги.

29 ноября стало известно, что США поставят Украине шесть дополнительных зенитных ракетных комплексов NASAMS в течение «пары лет». (Газета.Ру)