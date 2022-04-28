Разведывательное сообщество Соединенных Штатов частично сняло ограничения для передачи разведданных Украине, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно их данным, решение было принято после того, как член комитета по разведке палаты представителей конгресса США направил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену послание с призывом снять ограничение.

По словам источников Bloomberg, использование американских разведданных позволит Украине «защищать и потенциально возвращать территории».

Ранее глава управления военной разведки министерства обороны США Скотт Беррье заявил, о «революционных возможностях» разведки Соединенных Штатов.

Также глава агентства нацбезопасности Пол Накасоне отметил, что Соединенные Штаты активно делятся разведывательной информацией с Украиной, в первую очередь, по действиям вооруженных сил России.