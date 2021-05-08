«Sputnik Армения» продолжает распространять fake news: для них Пегов — достоверный источник

В то время как ныне уже бывший представитель Минобороны Армении, освещавший ход 44-дневной войны Арцрун Ованнисян, отсиживается в США, другой, не менее позорно известный, пропагандист информационной войны Семен Пегов разоткровенничался в эфире радио «Sputnik Армения».

По большому счету откровения Пегова больше смахивают на оправдания за распространение заведомо ложной информации о ходе военных действий армянской армии в Карабахе осенью прошлого года. В этом плане слова Пегова о том, что в дни войны передавал ту информацию, которую получал сам и не более того, являются ничем иным, как пустым сотрясением воздуха.

Все прекрасно знают, что Пегов распространял откровенную ложь и дезинформацию. Этот блогер и автор проекта WarGonzo, работающий на российского медиамагната армянского происхождения Арама Габрелянова, в ходе военных действий в Карабахе занимался распространением фейковой и провокационной информации. Его основной задачей было возвеличивание «успехов» армянской армии. Благодаря деятельности Пегова армянская общественность полагала, что азербайджанская армия не освободила Гадрут и даже Шушу.

Пегов также распространил лживую информацию о том, что азербайджанская армия обстреляла из минометов российских пограничников на армяно-иранской границе. После эту информацию, уже со ссылкой на Пегова, растиражировали некоторые российские СМИ. Позднее официальные структуры опровергли эту информацию. Несмотря на то, что Пегов в открытой форме продемонстрировал предвзятость, непрофессионализм и намерение выдать желаемое за действительное, находятся новостные издания, которые не брезгуют брать у этого провокатора интервью. И в данном случае очередное интервью «Sputnik Армения» является подтверждением этого правила.

Многие читатели уже во время 44-дневной войны стали свидетелями того, как он распространял фейковую информацию о том, что азербайджанская армия якобы не освободила город Гадрут. Пегов, используя автомобиль с эмблемой Международного комитета Красного креста, разъезжал вместе с армянскими военными по Гадруту. При этом он вел съемки, представив их как свидетельство того, что Гадрут все еще контролируется армянской армией.

А теперь в интервью радио «Sputnik Армения» Пегов вновь утверждает, что когда он говорил, что «Гадрут армянский, в то время как президент Азербайджана заявлял о его переходе под контроль Баку, этот населенный пункт действительно находился в руках армян».

Здесь уместно напомнить Пегову о том, что после многочисленных его проколов созданная в российской социальной сети «Вконтакте» для обсуждения материалов военной тематики с аудиторией почти 40 тысяч человек группа «Лик Войны» распространила сообщение о том, что «информация от проекта WarGonzo об обстреле пограничной заставы РФ и сбитых самолетах ВВС Армении не подтвердилась ни в одном достоверном источнике».

«Мы больше не будем делиться их информацией и новостями. Проект WarGonzo — fake news. Посты удалены. P.S. — мы приносим свои извинения!», — говорилось в сообщении.

Но подобный отзыв о завравшемся пропагандисте Пегове не отталкивает издание «Sputnik Армения», которое приводит его откровения:

«Я хочу встретить тех людей, которые готовы меня обвинить в том, что я где-то соврал или сказал что-то не соответствующее действительности. Моя работа заключалась в том, чтобы показывать, освещать то, что я вижу, слышу, понимаю и наблюдаю. Я ровным счетом никак не отношусь к обвинениям, которые звучат голословно от людей, которые не находились там. Это диванные войска, они могут говорить все, что угодно».

Комментарии тут излишни. Выдавать откровенную ложь за истину является принципом работы армянской пропаганды, чьим главным рупором в наши дни стало издание «Sputnik Армения». И это издание, приводя оправдания Пегова, оказывает себе и ему медвежью услугу. Пегов разоблачил самого себя. Как говорил Сенека, истину выявляет время…